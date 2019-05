Zelensky convoque des législatives anticipées le 21 juillet en Ukraine

Kiev — Le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a convoqué mardi, dès le lendemain de son investiture, des législatives anticipées pour le 21 juillet afin d’obtenir rapidement la majorité indispensable à sa promesse de transformer en profondeur ce pays en guerre et en difficulté économique. Avec son deuxième décret signé depuis sa prise des fonctions, Volodymyr Zelensky a officialisé la dissolution du Parlement, qui lui est largement hostile, et a « fixé des législatives anticipées au 21 juillet ». Plus jeune président de l’Ukraine postsoviétique, M. Zelensky avait annoncé dans son discours d’investiture son intention de dissoudre l’assemblée actuelle, élue en 2014.