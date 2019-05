Ukraine: Zelensky convoque des législatives anticipées le 21 juillet

Le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a convoqué mardi, au lendemain de son investiture, des législatives anticipées le 21 juillet, selon un décret publié sur le site de la présidence officialisant la dissolution du Parlement.

Ce document « met un terme au pouvoir du Parlement », hostile au nouveau chef de l’État et « fixe des législatives anticipées au 21 juillet ».

Plus jeune président de l’Ukraine post-soviétique, M. Zelensky avait annoncé son intention de dissoudre l’assemblée actuelle, élue en 2014, dans son discours d’investiture lundi.

Fidèle à sa promesse de campagne de « casser le système », il s’attaque ainsi à une classe politique très méfiante face à un novice qui a promis de transformer un pays en guerre et en difficulté économique.

Volodymyr Zelensky cherche à profiter de l’élan de sa victoire écrasante (73 % des voix) au second tour de la présidentielle en avril pour remporter des législatives anticipées, sans attendre le scrutin prévu en octobre.

Son parti « Serviteur du peuple », pour l’instant quasi-inexistant, est crédité de jusqu’à 40 % des intentions de vote par les derniers sondages.

Annonçant sa décision de dissoudre le Parlement lundi, le nouveau président avait exhorté également les ministres à démissionner, même si la loi n’oblige le gouvernement à partir qu’après les législatives.

Le premier ministre Volodymyr Groïsman, en poste depuis trois ans, a annoncé aussitôt sa démission, mettant en avant ses désaccords avec le nouveau président.

L’annonce de la dissolution du Parlement, procédure très complexe et encadrée, a suscité une controverse, certains experts et hommes politiques dénonçant cette décision comme anticonstitutionnelle et appelant M. Zelensky a renoncé à cette idée.