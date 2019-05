Autriche: le chancelier Kurz annonce des élections législatives anticipées

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a déclenché samedi des élections législatives anticipées après la démission de son vice-chancelier.

Heinz-Christian Strache, qui est aussi le chef du Parti autrichien de la liberté (FPÖ) d’extrême droite, a remis sa démission après la publication par deux journaux allemands d’une vidéo le montrant en train d’offrir de lucratifs contrats gouvernementaux à une soi-disant nièce d’un oligarque russe contre une contribution financière au parti.

M. Kurz a expliqué qu’il n’avait pu s’entendre avec la direction du FPÖ pour maintenir en activité la coalition gouvernementale menée par le Parti conservateur.

Il a refusé de tenter de former une nouvelle coalition avec les sociaux-démocrates, car cela ne lui aurait pas permis de maintenir ses politiques fiscales actuelles visant à réduire à limiter la dette publique et les taxes.

Plus tôt, M. Strache avait annoncé son départ du gouvernement.

En conférence, il a dit avoir été victime d’un coup monté et d’un « assassinat politique », mais il a reconnu que son comportement dans la vidéo était « stupide, irresponsable ». Il a aussi admis avoir commis une erreur.

Il a ajouté qu’il était de plus en plus ivre au fur et à mesure que la soirée s’avançait. « J’ai agi comme un adolescent qui cherchait à impressionner une jolie invitée ».

M. Strache souhaitait que la coalition du FPÖ et du Ö–VP continue de diriger le pays.

Ce scandale survient à quelques jours des élections européennes.

Le quotidien Sueddeutsche Zeitung et l’hebdomadaire Der Spiegel ont diffusé des extraits d’une vidéo où on voit M. Strache en train d’offrir des contrats gouvernementaux à une Russe qui dit vouloir réaliser d’importants investissements en Autriche.

Dans la vidéo, dont on ignore la source, M. Strache et un de ses proches politiques, Johann Gudenus, expliquent à la femme qu’elle peut obtenir de lucratifs contrats si elle achète un journal autrichien et appuie la formation d’extrême droite.

Les deux médiats ont affirmé que les images ont été authentifiées par un expert. Cela n’a pu être vérifié de façon indépendante par l’Associated Press.