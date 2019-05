Duel Macron-Salvini en vue aux européennes

« On va lui filer une gifle. Comptez sur nous pour mettre un peu d’animation ! » Richard Rico est arrivé le premier. Sous un ciel fâché, les portes du Palais de la musique n’étaient pas encore ouvertes qu’il était déjà sur le coin avec son gilet jaune dissimulé dans un sac pour éviter les contrôles de police. Pas question de rater la grande assemblée du groupe d’Emmanuel Macron (Renaissance) à Strasbourg. À deux semaines des élections européennes, cet homme de 63 ans actif dans le mouvement coopératif alsacien a été sur tous les ronds-points. « Je veux dire à Macron qu’au-delà des “cadeaux”, on veut surtout qu’il nous respecte. Le peu d’argent qu’il avait, il nous l’a donné. Mais, le mépris lui, n’a pas disparu ! »

À 14 jours du scrutin, le président français se pose plus que jamais en fer de lance de la lutte contre les populismes. Alors qu’en France Macron et Le Pen sont au coude-à-coude, cette fin de campagne prend de plus en plus l’allure d’un duel qui l’oppose à Marine Le Pen et à son allié italien, le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini. Une sorte de campagne présidentielle bis, disent les observateurs, où le président pourrait jouer la fin de son quinquennat et l’intégration européenne prendre une direction radicalement différente.

L’assemblée de Strasbourg a d’ailleurs des allures de meeting présidentiel. En moins flamboyant. Même fond sonore en anglais. Mêmes t-shirts où les organisateurs s’affichent fièrement comme des membres du « staff ». La moitié des représentants des partis frères venus d’Allemagne, de Hongrie, d’Italie, d’Autriche et de Belgique s’exprimeront en anglais. Sans traduction dans une ville, où la première langue seconde serait plutôt… l’allemand.

Ils sont tous venus faire bloc autour de la tête de liste, l’ancienne ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau, qui en a bien besoin après un début de campagne plutôt poussif. L’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, le ministre de la Culture, Franck Riester, et le premier ministre, Édouard Philippe, ont répondu présent. Tous, sauf Emmanuel Macron alors que la rumeur a pourtant couru qu’il serait à Strasbourg. Mais, ce jour-là, il accueillait les deux otages français libérés au Burkina Faso par un sauvetage controversé, qui a coûté la vie à deux militaires.

« Un pari risqué »

Chez les partisans d’Emmanuel Macron, on est convaincu que tout se jouera dans les derniers jours. « C’est un pari risqué », dit Jean-Jacques Pion, qui déplore le manque de culture politique des candidats. À 80 ans, cet ancien dessinateur industriel ne sait toujours pas pour qui il votera. « Je connais plein de gens de gauche qui s’apprêtent à voter Marine Le Pen. Ça ne mange pas de pain. Elle ne sera pas élue. Et ce sera une façon de dire à Macron ce qu’on pense de lui. »

Dans la salle à moitié pleine, où les sièges vides sont dissimulés derrière un rideau, les drapeaux européens font la vague. Ce sera la première élection d’Alexis Gauckler. « Je suis venu entendre ce que les candidats ont à dire sur l’écologie », dit ce lycéen de 18 ans, qui prépare un diplôme professionnel en électricité. Chaque vendredi, il fait « grève » pour protester contre le réchauffement climatique. Divulgué il y a quelques jours à peine, le programme de Renaissance veut consacrer pas moins de 1000 milliards d’euros à la transition écologique. Un chiffre qui a surpris même les écologistes de longue date.

Pourtant, d’écologie il ne sera pratiquement pas question dans cette assemblée. Pour la candidate Nawel Rafik-Elmrini, adjointe aux affaires européennes à Strasbourg (Grand Est), il s’agit surtout de combattre l’extrême droite et « ses ambitions nauséabondes ». Beaucoup sont venus soutenir l’ancienne mairesse de Strasbourg Fabienne Keller qui est septième sur la liste. Selon elle, il ne reste que « 15 jours pour montrer que la France est une digue contre les populistes et les extrémistes ». Selon Jean-Pierre Raffarin, « le match central, c’est le match Orban contre Merkel et Macron ». Car, « ainsi commence le fascisme », dira sur un ton monocorde Nathalie Loiseau citant l’écrivaine Françoise Giroud.

L’État postnational ?

L’ambition du groupe centriste auquel s’est rallié Renaissance, l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE), n’est pas différente de celui non moins hétéroclite que forme Marine Le Pen avec Matteo Salvini. Les deux groupes se rêvent en faiseur de rois au moment où conservateurs (PPE) et sociaux-démocrates (APSD) risquent de ne plus avoir de majorité suffisante pour gouverner ensemble.

Entre le libéral et très fédéraliste Guy Verhofstadt, président de l’ALDE, et un Édouard Philippe qui refuse de voir l’Europe comme « le modèle de l’après-État nation », c’est pourtant le grand écart. Voilà qui explique peut-être un programme qui varie selon que l’on s’adresse aux Français ou aux alliés européens. Alors que le président avait annoncé une « remise à plat » du traité de Schengen, il n’est plus question que de le « sauvegarder ».

Auguste Gerschheimer, 80 ans, est un ancien supporter de François Bayrou, dont il appréciait la réflexion et la hauteur de vues. « Je ne trouve pas vraiment ça chez Macron », dit-il. Fin connaisseur de la Pologne, il s’inquiète de ce qu’il advient de l’État de droit sur le front de l’Est. Pendant que les participants entonnent « On va gagner », il raconte que, dans la matinée, il était en Allemagne, à 4 kilomètres de là. « Là-bas, les choses sont très différentes. C’est beaucoup plus calme. Ici, c’est toujours plus compliqué. » En bon philosophe, la perspective d’une défaite d’Emmanuel Macron ne l’inquiète pas trop : « En politique, il faut aussi apprendre à perdre ! »