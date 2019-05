Le prince Harry et son épouse Meghan prénomment leur fils Archie

Le prince Harry et son épouse Meghan ont présenté mercredi leur fils au public et à la reine, avant d'annoncer son prénom, Archie, un choix inattendu qui s'éloigne des prénoms classiques portés dans la famille royale.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d'annoncer qu'ils ont appelé leur fils Archie Harrison », a annoncé Buckingham palace, précisant que le nom complet de l'enfant est « Archie Harrison Mountbatten-Windsor ».

Les nouveaux parents ont aussi partagé sur leur compte Instagram une photo en noir et blanc montrant la reine Elizabeth II et le duc d'Édimbourg observant en souriant leur arrière-petit-fils, porté par sa mère. Au côté de Meghan se trouve sa mère Doria Ragland et son époux le prince Harry.

Le choix d'Archie, version courte du prénom Archibald, a surpris les parieurs qui misaient plutôt sur Arthur, Alexander ou James.

Né lundi à l'aube, et pesant 3,260 kilos, le nourrisson, septième dans l'ordre de succession au trône britannique, a été présenté au public mercredi matin.

Emmitouflé dans un lange blanc, tête recouverte d'un bonnet de la même couleur, l'enfant endormi dans les bras de son père a été présenté aux caméras dans le hall St George du château de Windsor (ouest de Londres), du nom du saint patron de l'Angleterre.

« C'est magique », a déclaré Meghan, 37 ans, dans sa première apparition depuis l'accouchement, en longue robe blanche cintrée, les cheveux détachés. « J'ai les deux meilleurs garçons, donc je suis très heureuse », a-t-elle poursuivi, dans un grand sourire.

« Être parent, c'est génial »

Le bébé est « très calme, a un tempérament des plus doux », a-t-elle précisé. « Je me demande d'où il tient ça ! », a plaisanté le prince Harry, 34 ans, en costume gris clair et cravate foncée. Le cadet du prince Charles et de Lady Di était jadis connu pour être le trublion de la famille royale.

« Être parent, c'est génial », a-t-il assuré, et même si cela ne fait que « deux jours et demi, trois jours ». « Ce sont des jours très importants », a renchéri Meghan, évoquant « un rêve ».

Nombreux étaient les Britanniques à spéculer sur l'apparence de l'enfant. Aura-t-il les cheveux roux de Harry ou noirs de Meghan ?

« Tout le monde dit que les bébés changent beaucoup au cours des deux premières semaines », a pointé le prince Harry. « Nous allons suivre l'évolution du processus, au cours du mois prochain... Il y a beaucoup de changements chaque jour, alors qui sait ? »

« Il a déjà un peu de poil au visage », a-t-il ajouté, taquin.

Cette présentation était d'autant plus attendue que les Britanniques « verront très peu cet enfant », selon Penny Junor, auteure d'une biographie intitulée « Prince Harry: Frère, soldat, fils ».

Le prince Harry, dont la mère Diana est tragiquement décédée dans un accident de voiture en 1997 alors qu'elle était suivie par des paparazzis, « voudra protéger l'enfant », a-t-elle dit à l'AFP. Avant de nuancer: « il se pourrait que Meghan apprécie de le montrer », l'ancienne actrice américaine « aimant beaucoup être sous les feux des projecteurs ».

Le duc et la duchesse de Sussex élèveront leur fils au Frogmore cottage où ils vivent, dans l'enceinte du château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

Une naissance royale suscite toujours beaucoup d'engouement au Royaume-Uni, mais celle-ci avait particulièrement attisé la curiosité, les parents voulant se tenir à l'abri des regards pendant la grossesse et au moment de la naissance, dont le lieu n'avait pas été communiqué.

La nouvelle avait toutefois été annoncée devant les caméras, par un prince Harry rayonnant lundi après-midi. Le nouveau père avait confié être « aux anges » et déjà conquis par son premier enfant « absolument irrésistible ».