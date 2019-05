Le prince Harry et Meghan Markle accueillent leur premier enfant, un garçon

Photo: Vudi Xhymshiti Associated Press

Londres — L’épouse du prince Harry, Meghan Markle, a donné naissance à un garçon lundi. Le bébé, dont le prénom n’a pas encore été annoncé, est à la septième place dans l’ordre de succession au trône britannique et est le huitième arrière-petit-enfant de la reine Élisabeth II. Il s’agit du premier enfant du couple, marié il y a un an. Le palais de Buckingham a précisé que le prince se trouvait aux côtés de Meghan lors de la naissance, et que la mère et l’enfant se portent bien. Les futurs parents n’avaient pas révélé le lieu choisi pour la naissance. Tout au long de la grossesse de Meghan, ils n’ont jamais révélé la date prévue d’accouchement du bébé. Des journalistes et des admirateurs campent depuis plusieurs jours à Windsor, à environ 35 km à l’ouest de Londres.