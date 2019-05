Le ministre britannique de la Défense congédié

Londres — Le secrétaire britannique à la Défense, Gavin Williamson, s’est fait montrer la porte, mercredi, à la suite d’une enquête sur la fuite d’informations provenant d’une réunion secrète du gouvernement sur la firme chinoise de télécommunications Huawei. Dans une lettre à M. Williamson, la première ministre Theresa May affirme qu’elle « ne peut plus avoir pleinement confiance » en lui. Mme May écrit qu’il existe des « preuves convaincantes » suggérant la « responsabilité » de M. Williamson « dans la divulgation non autorisée » d’informations provenant du Conseil de sécurité nationale. « Aucune autre version crédible des événements pour expliquer cette fuite n’a été trouvée », poursuit-elle dans la lettre. M. Williamson a nié toute implication dans cette fuite.