Emmanuel Macron répond aux gilets jaunes

À l’occasion d’un discours-fleuve et d’une première conférence de presse depuis le début de son mandat, le président français, Emmanuel Macron, a tenté jeudi de répondre à la révolte des gilets jaunes. Dans le somptueux décor de la salle des fêtes de l’Élysée fraîchement rénovée, il a surtout tenté de renouer le lien avec les Français, rompu par cinq mois de manifestations souvent très violentes.

Devant 350 journalistes assis en demi-cercle, le président s’est montré parfois volubile et convaincant, mais souvent confus dans ses priorités.

Dans ce discours jugé par la plupart des observateurs comme le point de départ de l’acte 2 du quinquennat, il a confirmé la plupart des mesures qui avaient fuité la semaine dernière lors d’un premier discours avorté à la dernière minute à cause de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame.

Tirant les conclusions du « grand débat » organisé par le gouvernement depuis trois mois, le président a dit refuser « que les dérives de quelques-uns occultent les justes revendications portées à l’origine de ce mouvement ».

« J’ai beaucoup appris », assure-t-il sur le ton du mea culpa, même si « j’ai parfois donné l’impression d’être injuste, et je le regrette ».

Réductions d’impôt, réindexation des petites pensions, guichets uniques dans les régions, gel des fermetures d’écoles et d’hôpitaux, soutien aux familles monoparentales : le président a égrené toute une série de mesures destinées à calmer les colères et surtout à conforter les classes défavorisées des zones périphériques des grandes villes à l’origine de la révolte.

À un mois des élections européennes, où le Rassemblement national (RN) et le parti présidentiel (LRM) sont au coude à coude, le président parle de « remettre de l’humain » dans la politique. Il faut que « le peuple français puisse avoir sa part de progrès », dit-il.

Le déficit attendra

Pour cela, le président se dit même prêt à abandonner l’objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires formulé durant la campagne présidentielle. Refusant de revenir sur la suppression d’une partie de l’impôt sur la fortune (ISF), il annonce 5 milliards d’euros de réduction d’impôt sur le revenu financés, dit-il, par la suppression de niches fiscales destinées aux entreprises. Le président consacre aussi plus d’un milliard d’euros à la réindexation des retraites de moins de 2000 euros qu’il avait supprimée au début de son mandat. Des mesures qui s’ajoutent aux dix milliards débloqués au mois de décembre au plus fort de la révolte.

Ça sonne creux. […] C’est un bon “tchatcheur”, il vendrait du sable à un berbère dans le désert.

En réponse aux demandes démocratiques des gilets jaunes, le président crée un Conseil de la participation citoyenne composé de citoyens tirés au sort, dont la première tâche consistera à examiner les mesures consacrées à l’environnement. Il écarte le référendum d’initiative citoyenne (RIC) réclamé par certains gilets jaunes, mais veut faciliter le référendum d’initiative populaire, qui pourra saisir le Parlement dès qu’une pétition rassemblera un million de signatures. La barre est aujourd’hui fixée à 4 millions.

La partie la plus étonnante du discours a vu le président souhaiter la signature d’un nouveau traité de Schengen afin de mieux protéger l’Europe de l’immigration, quitte à ce que moins de pays y participent. Il s’est livré à un éloge de la laïcité, dénonçant « l’islamisme politique » à l’oeuvre dans certains quartiers et ceux « qui au nom d’une religion poursuivent un projet politique et veulent faire sécession avec notre République ».

Un piège implacable ?

Au bout de 2 h 30 de conférence de presse, la plupart des analystes politiques avaient des réactions mitigées, certains évoquant un « manque de priorités », d’autres un « manque de souffle ». Rares étaient ceux qui étaient convaincus que cette intervention convaincra les plus sceptiques. Pour la plupart, le président n’a rectifié son projet qu’à la marge. Selon un sondage réalisé pour RTL, 63 % des répondants n’ont pas trouvé le président convaincant.

À quelques jours du 1er mai, les syndicats n’ont pas hésité à dénoncer l’intention à peine voilée d’Emmanuel Macron de retarder l’âge de départ à la retraite. « La colère va décupler » a déclaré Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Le discours n’a pas été mieux reçu par le patronat, qui voit la fiscalité des entreprises bondir de 5 milliards d’euros et l’objectif de réduction des déficits, largement reporté.

Sans argent, Emmanuel Macron est « enfermé dans un piège absolument implacable », estime l’éditorialiste Maurice Szafran. Même déception chez les écologistes. « Nous attendions des décisions pour la sauvegarde du climat […] Il [le président] n’a pas pris la mesure des enjeux », a déclaré Yannick Jadot, candidat écologiste aux élections européennes. Pour le gilet jaune Jérôme Rodrigues, « ça sonne creux. […] C’est un bon “tchatcheur”, il vendrait du sable à un berbère dans le désert ».

Sans surprise, le député RN Gilbert Collard a estimé que si Emmanuel Macron « n’écoute pas le peuple des ronds-points », il « entendra le grondement des urnes » aux élections européennes. Une échéance cruciale qui pourrait représenter la véritable réponse des Français aux annonces du président.