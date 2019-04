Début des travaux sur Notre-Dame de Paris

Paris — Les travaux de bâchage de Notre-Dame de Paris ont débuté mardi, en commençant par l’intérieur de la cathédrale avant le retour de la pluie, attendu mercredi, sur Paris, a indiqué un responsable de la communication de la cathédrale, André Finot. « On va commencer par le choeur, puis la nef », a-t-il précisé. Les dégradations et les affaissements qu’est susceptible de causer le ruissellement de l’eau sur l’édifice et les oeuvres qui s’y trouvent encore sont redoutés, après les importantes quantités d’eau déjà déversées dans l’édifice par les pompiers pour éteindre l’incendie géant du 15 avril. Une sorte d’immense « parapluie » doit être installé afin de protéger le bâtiment des intempéries, le temps pour les ouvriers d’effectuer les travaux de reconstruction.