Une journaliste tuée dans des affrontements en Irlande du Nord

Une journaliste de 29 ans a été tuée par balle dans la nuit de jeudi à vendredi par un tireur qui a pris pour cible des policiers intervenus à la suite d’émeutes à Londonderry, une mort traitée « comme un incident terroriste » par la police nord-irlandaise.

Le commissaire en chef adjoint de la police nord-irlandaise, Mark Hamilton, a précisé lors d’une conférence de presse à Londonderry que la jeune femme, Lyra McKee, avait été tuée par un homme qui a ouvert le feu contre des policiers qui intervenaient dans le quartier de Creggan, où une cinquantaine d’engins incendiaires ont été lancés contre la police et deux véhicules incendiés.

« Malheureusement, à 23 h la nuit dernière, un homme armé a tiré à plusieurs reprises contre la police et une jeune femme, Lyra McKee, 29 ans, a été blessée », a-t-il expliqué. Elle est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures, a-t-il ajouté, en rendant responsables « des dissidents républicains violents » et « très probablement la Nouvelle IRA », groupe dissident de l’historique Armée républicaine irlandaise (IRA).

Selon l’agence littéraire Janklow Nesbit, Mme McKee est née à Belfast et a beaucoup écrit sur le conflit nord-irlandais et ses conséquences. Sur son compte Twitter, elle a posté jeudi en début de soirée une photo qui semble présenter les violences de Londonderry au cours de la nuit, accompagnée de la légende : « Complètement dingue. »

« Je me tenais à côté de cette jeune femme quand elle est tombée à côté d’une Land Rover », a tweeté la journaliste du Belfast Telegraph, Leona O’Neill. « J’ai appelé une ambulance pour elle, mais la police l’a mise à l’arrière du véhicule et l’a emmenée à l’hôpital où elle est décédée. »

I was standing beside this young woman when she fell beside a police Land Rover tonight in Creggan #Derry. I called an ambulance for her but police put her in the back of their vehicle and rushed her to hospital where she died. Just 29 years old. Sick to my stomach tonight pic.twitter.com/F0GHHd3HPz