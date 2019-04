Multiplication par quatre des cas de rougeole en un an

Genève — Les cas de rougeole dans le monde ont été multipliés par quatre au premier trimestre 2019 par rapport à la même période de l’an dernier, a alerté lundi l’OMS, l’Afrique et l’Europe étant les régions les plus touchées. En diminution jusqu’en 2016, la rougeole resurgit un peu partout dans le monde, à cause d’une défiance envers les vaccins dans les pays riches et d’un mauvais accès aux soins dans les pays pauvres. « À ce jour, en 2019, 170 pays ont signalé 112 163 cas de rougeole à l’OMS. L’an dernier à la même date, 28 124 cas de rougeole avaient été recensés dans 163 pays », soit une multiplication par quatre du nombre de cas à l’échelle mondiale, a détaillé l’organisation.