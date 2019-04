Des parlementaires européennes manifestent leur soutien à Assange

Photo: Daniel Leal-Olivas Agence France-Presse

Londres — Deux parlementaires allemandes et une espagnole ont manifesté lundi devant la prison de Londres, où est emprisonné Julian Assange, appelant le Royaume-Uni et l’Union européenne à empêcher l’extradition du fondateur de WikiLeaks vers les États-Unis. En plus d’être accusé de viol et d’agression sexuelle en Suède, l’Australien fait face à une demande d’extradition des États-Unis, qui l’accusent d’avoir aidé l’ex-analyste du renseignement américain Chelsea Manning à accéder à des milliers de documents secrets. « L’Union européenne doit prendre des mesures pour protéger un éditeur-journaliste politiquement persécuté », a déclaré Sevim Dagdelen devant la prison de haute sécurité de Belmarsh, appelant son pays et l’Espagne à lui accorder un droit d’asile.