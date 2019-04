Syrie: l’émissaire de l’ONU s’entretient avec Damas

Damas — L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, s’est entretenu dimanche à Damas avec le chef de la diplomatie Walid Mouallem de la création d’un comité constitutionnel pour relancer le processus politique dans ce pays en guerre depuis 2011, selon l’agence officielle Sana. Il s’agit du troisième déplacement dans la capitale syrienne du diplomate onusien. Depuis sa prise de fonction en janvier, il a aussi rencontré à plusieurs reprises des membres de l’opposition syrienne et multiplié les contacts avec les puissances étrangères impliquées dans le conflit. Les négociations sous l’égide de l’ONU entre le régime de Bachar al-Assad et l’opposition ont été éclipsées depuis janvier 2017 par un processus parallèle dit d’Astana, à l’initiative de la Russie et de l’Iran.