L’Europe reconnaît le droit à la filiation dans la gestation pour autrui

Strasbourg — La justice européenne a consacré mercredi dans un cas français emblématique le droit à la filiation entre « la mère d’intention » et les enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, tout en laissant aux États la liberté de choisir les moyens de cette reconnaissance. « Le droit au respect de la vie privée de l’enfant […] requiert que le droit […] offre une possibilité d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention », celle qui a désiré et élevé l’enfant mais n’en a pas accouché, y compris lorsqu’il n’y a aucun lien biologique entre elle et l’enfant, écrit la Cour européenne des droits de l’homme dans un avis consultatif, le premier du genre, valable pour les 47 pays du Conseil de l’Europe.