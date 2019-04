La Russie doit rester dans le Conseil de l’Europe, jugent des avocats

Strasbourg — Exclure la Russie du Conseil de l’Europe « ne contribuerait en rien à la résolution du conflit dans l’est de l’Ukraine et au retour de la Crimée sous l’autorité ukrainienne, mais aurait, au lieu de cela, des conséquences irréversibles » sur la situation des droits de la personne dans le pays, mettent en garde dans un mémorandum, présenté lundi à Strasbourg, plus de 70 avocats, journalistes et membres de la société civile russes. Depuis l’annexion de la Crimée, Moscou est engagé dans un bras de fer avec le Conseil de l’Europe. « On peut s’attendre à un rétablissement de la peine de mort ; les discussions à ce sujet ont déjà commencé dans les médias russes », a averti Konstantin Baranov, du Mouvement international des jeunes pour les droits de la personne.