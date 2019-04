Brexit: discussion pour éviter un «no deal»

Londres — Le gouvernement conservateur britannique et l’opposition travailliste ont poursuivi leurs discussions jeudi pour tenter d’éviter un Brexit sans accord le 12 avril. Le « no deal » reste pour l’instant l’option par défaut, les députés ayant rejeté à 3 reprises le traité de retrait de l’UE négocié par la première ministre. Pour éviter une sortie chaotique, Theresa May a entamé mercredi des pourparlers avec le chef de l’opposition travailliste, Jeremy Corbyn. M. Corbyn dit avoir évoqué auprès de Mme May l’option d’une nouvelle consultation des Britanniques « pour empêcher une sortie sans accord ou avec un mauvais accord », ce à quoi elle s’est jusqu’ici refusée.