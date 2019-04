Brexit: les oppositions se rapprochent

1. Une sortie sans accord

2. Une sortie avec accord

3. Un report prolongé du Brexit

4. Un nouveau référendum

Depuis janvier, le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est dans l’impasse. Alors que les échéances bougent et que les députés font du surplace, quels sont les scénarios possibles pour Theresa May ?Après le rejet à trois reprises par les députés de l’accord de retrait négocié par Theresa May, c’est désormais l’option par défaut qui s’impose. À moins d’un changement de cap, cette sortie doit se faire le 12 avril prochain. Elle est redoutée autant par Londres que par Bruxelles, puisqu’elle représente une source infinie d’inconnues et d’incertitudes. Depuis lundi, l’UE juge toutefois la chose « chaque jour plus probable ».Pour cela, les députés doivent entériner l’accord de retrait de Theresa May, rejeté à trois reprises. Ce geste est conditionnel à l’extension de la date de sortie consentie par les leaders des 27 pays membres de l’UE en mars dernier. L’accord n’est pas renégociable, a averti l’UE. La séparation se ferait alors le 22 mai.Indécis à la porte de sortie, Londres pourrait demander à Bruxelles de reporter à 2020 la date du Brexit. Pour cela, l’UE exige du Royaume-Uni la présentation d’un plan solide et concret justifiant ce long délai, comme le déclenchement d’élections générales ou la tenue d’un nouveau référendum. Le Royaume-Uni devrait alors prendre part aux élections européennes qui débutent le 23 mai prochain.Près de trois ans après le référendum sur le Brexit, remporté par les tenants de la séparation, Londres pourrait lancer un nouvel exercice de consultation populaire pour sortir de la crise. Theresa May y est opposée, alors que plusieurs élus estiment que ce référendum pourrait porter sur l’accord de retrait négocié par la première ministre.

5. Le déclenchement d’élections générales

6. L’annulation du Brexit

Face à une Chambre des communes incapable de s’entendre sur le Brexit, Theresa May pourrait déclencher des élections anticipées afin de rebrasser les cartes au sein du pouvoir législatif. Le mandat actuel des 650 députés se termine en 2022. Cette option a été évaluée sérieusement par les conservateurs cette semaine, mais a été rapidement rejetée, puisque le parti de la première ministre, en baisse dans les sondages, aurait beaucoup trop à perdre d’une telle anticipation.C’est le choix le plus risqué pour les élus et pour la première ministre, puisqu’il reviendrait à faire fi de la voix du peuple, qui s’est exprimé par référendum en 2016. N’empêche, pour mettre fin au supplice de la goutte, Londres pourrait mettre fin aux procédures du Brexit de manière unilatérale et sans obtenir l’accord de l’UE. Le Parlement devrait alors autoriser cet arrêt des procédures de séparation par vote.