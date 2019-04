Slovaquie: première femme élue présidente

Bratislava — Les Slovaques ont élu à la présidence samedi la libérale Zuzana Caputova, première femme à ce poste dans leur histoire. L’avocate de formation a obtenu 58,40 % des voix face à son rival Maros Sefcovic, soutenu par le parti au pouvoir Smer-SD. Les prises de position de Mme Caputova lui ont permis de l’emporter aussi bien dans les villes que dans les campagnes plus conservatrices, selon l’Office de statistiques. Dès les premiers résultats, le premier ministre Peter Pellegrini a espéré « une coopération constructive » avec la nouvelle chef de l’État, qui a de son côté appelé les Slovaques à s’unir. Son résultat, a-t-elle également estimé, montre « qu’il est possible de ne pas céder au populisme » et de « gagner la confiance des gens sans recourir à un vocabulaire agressif et aux attaques personnelles ». La nouvelle présidente qui remplacera à son poste Andrej Kiska prêtera serment le 15 juin.