Les députés britanniques rejettent une troisième fois l'accord du Brexit

Les députés britanniques ont rejeté vendredi, pour la troisième fois, le Traité de retrait du Brexit conclu en novembre entre Londres et Bruxelles, par 344 voix contre 286.Les implications de ce vote sont «graves», a déclaré la Première ministre Theresa May, soulignant que le scénario par défaut était désormais un Brexit sans accord au 12 avril.Une sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord le 12 avril «est désormais un scénario probable», a réagi une porte-parole de la Commission européenne après ce troisième rejet par les députés britanniques du traité de retrait négocié par Theresa May avec Bruxelles.Il «appartiendra au Royaume-Uni d’indiquer la voie à suivre avant cette date» du 12 avril, nouvelle date butoir du Brexit, qui était initialement programmé le 29 mars, a estimé la porte-parole. «Un scénario no-deal le 12 avril est désormais un scénario probable», a-t-elle ajouté, soulignant que l’UE y était «pleinement préparée».D'autres détails suivront.