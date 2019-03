Une «première définition internationale» du sexisme en Europe

Photo: John Thys Agence France-Presse

Strasbourg — Le Conseil de l’Europe a annoncé jeudi avoir adopté un texte intégrant la « première définition à l’échelle internationale du sexisme » afin de contribuer « à mettre fin à ce phénomène ». Le texte, une recommandation adressée aux 47 pays membres, définit le sexisme comme « une manifestation des rapports de force historiquement inégaux » entre femmes et hommes « conduisant à la discrimination et empêchant la pleine émancipation des femmes dans la société », selon un communiqué du Conseil. Sexisme et violence envers les femmes et les filles sont liés, insiste la recommandation, « puisque le sexisme ordinaire fait partie d’un continuum de violences ».