Les députés européens approuvent la réforme controversée du droit d’auteur

Les eurodéputés ont approuvé mardi la réforme européenne du droit d’auteur, un texte très attendu par plusieurs médias et artistes, mais combattu par les plateformes américaines et les partisans de la liberté du réseau.

Sur les 658 eurodéputés présents en plénière à Strasbourg, 348 ont dit oui à la réforme, 274 s’y sont opposés et 36 se sont abstenus.

« Je sais qu’il y a beaucoup de craintes sur ce que peuvent faire ou pas les utilisateurs — maintenant, nous avons des garanties claires sur la liberté d’expression [...] et la créativité en ligne », s’est félicité le vice-président de la Commission européenne, Andrus Ansip, sur Twitter.

I know there are lots of fears about what users can do or not - now we have clear guarantees for #FreedomOfSpeech, teaching and online creativity. Member States must make full use of these safeguards in national law. #CopyrightDirective