Le «Viking Sky» arrive à bon port en Norvège

Stavanger — Escorté par trois navires, dont un remorqueur, le Viking Sky est arrivé dimanche au port de Molde, en Norvège. Le bateau de croisière a connu la veille des ennuis de moteur alors qu’il naviguait à l’ouest de la Norvège. Des équipes de sauvetage, appuyées de cinq hélicoptères, ont été déployées, alors que les rafales atteignaient 70 km/h et que les vagues s’élevaient à plus de 8 mètres. Quelque 475 passages ont été hissés, un par un, à bord des appareils qui survolaient le navire. Après que les conditions climatiques se sont améliorées, le bateau a pris la direction de Molde, où il est arrivé au milieu de l’après-midi. À son arrivée, le bateau transportait encore 436 passagers et 458 membres d’équipage. La plupart des passagers étaient des touristes. La police a indiqué que 17 personnes avaient été hospitalisées.