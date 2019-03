La droite européenne suspend le parti du populiste Orbán

Bruxelles — La droite européenne a décidé mercredi de suspendre le parti du dirigeant populiste hongrois Viktor Orbán de ses rangs pour une durée indéterminée à la suite de ses dérapages contre Bruxelles ou l’ immigration , deux mois avant le renouvellement du Parlement de Strasbourg. Le Parti populaire européen (PPE), qui réunit les formations de droite et du centre droit de l’Union européenne, a pris cette décision à une écrasante majorité (190 pour, 3 contre), lors d’une assemblée politique du parti à Bruxelles. Cette suspension signifie que le Fidesz n’aura — jusqu’à nouvel ordre — plus le droit de participer aux réunions du PPE, sera privé de ses droits de vote et ne pourra pas présenter de candidats à des postes, a précisé le président du PPE, le Français Joseph Daul, dans un gazouillis.