La France contre un report du Brexit

La France s’opposera au report du Brexit demandé par la Première ministre britannique Theresa May s’il n’est pas justifié par une stratégie « crédible », a déclaré mercredi le chef de la diplomatie française.

« Une situation dans laquelle Madame May ne serait pas en mesure de présenter au Conseil européen des garanties suffisantes sur la crédibilité de la stratégie conduirait alors à écarter la demande d’extension et à préférer une sortie sans accord », a souligné Jean-Yves Le Drian devant les députés français.