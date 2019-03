La liberté universitaire menacée?

Szeged — Pendant que l’université américaine de Budapest (CEU) est sur le point de déménager une partie de ses activités à Vienne, à 200 kilomètres de là, il en va tout autrement pour le Centre universitaire francophone (CUF). Avec la CEU anglophone et l’université germanophone Gyula Andrássy, le CUF de Szeged constitue le troisième pôle universitaire étranger en Hongrie.Certes, les 200 étudiants qui suivent des cours en français dans cette ville de 170 000 habitants sont loin de rivaliser avec les 1400 étudiants de la CEU. Mais ils sont de plus en plus nombreux à arriver chaque année de tous les pays francophones. Malgré un discours hostile à l’immigration, le gouvernement de Viktor Orban a en effet doublé le nombre de bourses accordées à des étudiants étrangers.Les 67 étudiants en maîtrise du CUF se recrutent largement en Afrique et dans le monde arabe. Mais ils viennent aussi de Turquie et parfois même de Hongrie. « On me disait au Sénégal de ne pas venir en Hongrie à cause de la xénophobie, dit Madiop Gueye, 30 ans, qui prépare un diplôme en relations internationales.Pourtant, tout s’est bien passé. » Même son de cloche de la part d’Esther, une Ivoirienne de 23 ans qui a de la famille à Montréal et qui avait toujours rêvé d’étudier à… l’Université Laval. Mais les coûts de la scolarité ici sont moins élevés, dit-elle.

Une tradition centenaire

« À Szeged, l’enseignement en français est une tradition plus que centenaire. Et nous ne l’avons jamais abandonnée », dit le directeur du CUF, Peter Kruzslicz. Cette tradition remonte bien au-delà de 1920, année de la partition du pays et où l’université hongroise de Cluj, aujourd’hui en Roumanie, dut déménager à Szeged. Sous le communisme, l’université accueillait un grand nombre d’étudiants d’Algérie, alors pays ami de la Hongrie.Mais c’est en 1994 que le CUF a pris son envol en signant des partenariats avec des universités françaises puis avec l’Université Senghor d’Alexandrie, créée par l’Organisation internationale de la Francophonie.Peter Kruzslicz ne cache pas que le français est en recul en Europe centrale au profit de l’anglais. Mais « les cours en anglais sont souvent donnés dans un anglais si médiocre que ça frôle parfois le ridicule. Cela convient peut-être aux sciences exactes, mais pas aux sciences humaines. Nous, on a décidé de miser sur la qualité ».