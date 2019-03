Un troisième vote sur le Brexit cette semaine?

Londres — La première ministre britannique, Theresa May, pourrait renoncer à soumettre de nouveau au vote des députés cette semaine l’accord sur le Brexit négocié avec l’UE. Il n’est « pas certain » qu’un vote soit organisé, a déclaré sur la BBC le ministre des Finances, Philip Hammond. « Nous présenterons de nouveau l’accord si nous sommes sûrs qu’un nombre suffisant de nos collègues et du DUP [parti unioniste nord-irlandais] sont prêts à le soutenir afin qu’il passe au Parlement. » Le ministre du Commerce international, Liam Fox, a pour sa part souligné sur Sky News qu’il « serait difficile de justifier d’organiser un vote si on est sûrs de le perdre ». L’entente sur le Brexit a été rejetée par les élus le 15 janvier (432 voix contre 202) puis le 12 mars (391 voix contre 242).