Les députés britanniques votent pour un report du Brexit d’au moins trois mois

Les députés britanniques ont adopté jeudi une motion du gouvernement prévoyant un report du Brexit ainsi qu’un nouveau vote sur l’accord de retrait de l’Union Européenne négocié par Theresa May avec Bruxelles, offrant une bouffée d’oxygène à la Première ministre.



À 15 jours de la date prévue du Brexit, les députés ont décidé son report par 412 voix, contre 202. La motion prévoit un court report, jusqu’au 30 juin, si les députés approuvent d’ici le 20 mars l’accord de retrait de l’UE de Theresa May, qu’ils ont déjà retoqué à deux reprises. Si l’accord est recalé à nouveau, le report devra aller au-delà du 30 juin et impliquera l’organisation des élections pour le parlement européen en mai.



Ils ont aussi massivement rejeté jeudi un amendement qui aurait pu permettre la tenue d’un second référendum. 334 députés se sont prononcés contre cet amendement, et 85 pour, près de trois ans après le référendum de juin 2016 qui avait décidé du Brexit.

D'autres détails suivront.