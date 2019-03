L’«IRA» revendique la responsabilité de colis suspects au Royaume-Uni

Londres — Un groupe se présentant comme l’Armée républicaine irlandaise (IRA) a revendiqué la responsabilité de quatre colis suspects retrouvés à Londres et à l’Université de Glasgow, en Écosse, la semaine dernière, a annoncé mardi Scotland Yard. La revendication de ces envois, et d’un cinquième qui n’a pas été retrouvé, a été adressée lundi au journal The Irish News, basé à Belfast, par un groupe ayant, selon la police, utilisé un mot de passe reconnu. L’IRA, organisation paramilitaire opposée à la présence britannique en Irlande du Nord, avait l’habitude d’utiliser des mots de passe permettant de distinguer ses revendications d’éventuels canulars. Personne n’a été blessé par les engins. Si l’IRA a annoncé en 2005 avoir définitivement déposé les armes, des groupes républicains dissidents sont toujours soupçonnés d’agir sous sa bannière.