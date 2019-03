Les députés britanniques rejettent un deuxième accord de Brexit

Les députés britanniques ont rejeté mardi soir l’accord de Brexit négocié entre Londres et Bruxelles, par 391 voix contre 242, plongeant le Royaume-Uni dans l’incertitude à 17 jours de la date prévue du divorce.



Le texte avait déjà été massivement rejeté en janvier. Après le vote de ce mardi, la première ministre Theresa May a répété que cet accord était « le seul et meilleur accord possible ».



D'autres détails suivront.