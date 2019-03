Le séparatiste catalan Oriol Junqueras candidat à la présidence de la Commission européenne

Photo: Paul White Associated Press

Bruxelles — L’ancien vice-président indépendantiste catalan Oriol Junqueras, en détention provisoire en Espagne et principal accusé au procès sur la tentative de sécession de 2017, a été désigné jeudi chef de file des partis régionalistes européens pour les élections européennes de fin mai, a annoncé le parti Gauche républicaine de Catalogne (ERC). L’ERC est l’un des 45 partis de l’Alliance libre européenne, qui regroupe des formations régionalistes et indépendantistes et compte une dizaine de députés au Parlement européen. Les candidats en tête de liste pour le scrutin européen sont pressentis pour présider la Commission européenne, en remplacement de Jean-Claude Juncker.