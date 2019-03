Moscou réclame à nouveau un accès consulaire aux Skripal

Nations unies — La Russie réclame toujours un accès consulaire à l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et à sa fille Ioulia, empoisonnés par l’agent neurotoxique Novitchok le 4 mars 2018 à Salisbury, dans le sud-ouest de l’Angleterre, a déclaré lundi l’ambassadeur russe adjoint à l’ONU, Dimitri Polyanski. « Nous continuons de ne pas savoir qui a fait cet empoisonnement, pourquoi et comment », a déploré le diplomate. Londres a accusé Moscou d’être derrière l’empoisonnement. L’affaire a entraîné des expulsions croisées de diplomates entre le Royaume-Uni et ses alliés et la Russie, et des sanctions économiques américaines. « Où sont les Skripal ? » « Sont-ils toujours en vie ? » « Nous n’avons absolument aucune information », a poursuivi Dimitri Polyanski.