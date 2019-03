La gauche italienne élit son nouveau leader

Rome — Les sympathisants du Parti démocrate italien (PD) ont élu dimanche à leur tête Nicola Zingaretti, un ancien communiste issu de la classe moyenne et désormais chargé d’affronter les formations populistes au pouvoir. Le PD est à la traîne dans les sondages depuis sa défaite en juin aux élections législatives, qui ont porté au pouvoir l’alliance entre le Mouvement 5 étoiles (M5S) et la Ligue, parti d’extrême droite. « Il est temps de tourner la page », a réagi après sa victoire M. Zingaretti. Quelque 35 000 volontaires étaient mobilisés pour accueillir les électeurs dans 7000 bureaux de vote, dont 150 à l’étranger. Pour pouvoir participer au vote, les électeurs devaient signer une déclaration de soutien au PD et verser 2 euros (3 dollars canadiens).L’équipe électorale de Nicola Zingaretti escompte la participation de plus de 1,5 million d’électeurs. M. Zingaretti est actuellement le président de la région du Latium, qui comprend la capitale, Rome. Ancien membre du Parti communiste italien, membre fondateur du PD en 2007 et ex-eurodéputé, il prône le fédéralisme européen, tout en critiquant les politiques d’austérité sur le continent. Le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, chef de la Ligue, a adressé ses voeux de succès à M. Zingaretti, tout en notant que la participation aux primaires du PD était en baisse.