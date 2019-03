Brexit: le secrétaire britannique d’État à l’Agriculture démissionne

Londres — Le secrétaire d’État à l’Agriculture, George Eustice, a démissionné jeudi après la décision de la première ministre Theresa May de donner aux députés la possibilité de reporter la date du Brexit. Le secrétaire d’État a indiqué dans sa lettre de démission qu’il redoutait que cette perspective ne « conduise à une série d’événements avec pour point culminant que l’UE dicte les termes de toute prolongation qui serait demandée, et l’humiliation finale de notre pays ». « Nous ne pouvons pas négocier un Brexit couronné de succès si nous ne sommes pas prêts à le faire vraiment », a-t-il ajouté. Mme May ne souhaite pas reporter la date du divorce avec l’UE, prévue pour le 29 mars, mais elle laissera aux députés le choix de voter sur un délai supplémentaire.