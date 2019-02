Royaume-Uni: démissions chez les conservateurs

Photo: House of Commons Associated Press

Londres — Trois députées opposées au Brexit ont quitté mercredi le Parti conservateur de Theresa May, un geste qui ouvre la porte à une recomposition politique au Parlement. Anna Soubry, Heidi Allen et Sarah Wollaston ont annoncé leur intention de se rallier au Groupe indépendant créé lundi par des travaillistes ayant eux-mêmes claqué la porte de leur parti et qui compte désormais onze députés unanimes dans leur opposition à la politique de la première ministre sur la sortie de l’UE par le Royaume-Uni. Mme May, qui était à Bruxelles mercredi pour négocier avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a salué des « progrès » dans les discussions, mais sa rencontre n’a pas permis d’éloigner le spectre d’un Brexit chaotique dans moins de six semaines.