France: entre 1000 et 2000 «gilets jaunes» à Paris, pour les trois mois du mouvement

Entre 1000 et 2000 « gilets jaunes » ont défilé dimanche dans le calme à Paris, trois mois jour pour jour après le début de cette contestation sociale pour laquelle le soutien dans l’opinion publique est en baisse, a constaté une journaliste de l’AFP.

Partis des Champs-Élysées à la mi-journée, les manifestants ont vu leurs rangs grossir progressivement en se dirigeant vers le Champ-de-Mars, destination finale de cette manifestation déclarée en préfecture et encadrée par un imposant dispositif policier.

Vers 10 h (heure du Québec), la quasi-totalité d’entre eux s’était dispersée et certains projetaient notamment de retourner sur les Champs-Élysées, selon une journaliste de l’AFP.

D’après la préfecture de police de Paris, ce premier rassemblement dominical des « gilets jaunes » — qui manifestent traditionnellement le samedi — a réuni 1500 personnes.

Samedi, le ministère de l’Intérieur avait dénombré 41 500 manifestants en France et 5000 à Paris, des chiffres en recul par rapport à la semaine précédente mais contestés par les « gilets jaunes » qui en ont dénombré plus du double (104 070).

Ce mouvement inédit, né sur les réseaux sociaux de la contestation de la hausse de la fiscalité sur les carburants, a essaimé dans toute la France et poussé le gouvernement à des mesures sociales et au lancement d’un grand débat national.

Les « gilets jaunes » contestent la politique fiscale et sociale du gouvernement, réclament plus de pouvoir d’achat et appellent, pour certains, à la démission du président Emmanuel Macron.

Une majorité de Français (52 %, +15 points) estime que les « gilets jaunes » « doivent maintenant cesser leur mouvement et leurs actions », selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

Défilant sous un grand soleil, des « gilets jaunes » ont entonné dimanche un « joyeux anniversaire » dans les rues de Paris pour fêter les trois mois de ce mouvement de contestation inédit qui fragilise l’exécutif français.

Parmi les banderoles, certaines appelaient à la mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), d’autres accusaient les forces de l’ordre de « mutilations de civils ».

Âgée de 16 ans, Lola est, elle, venue protester contre la réforme du lycée et de l’université en France qu’elle compare à un « tri sélectif ».

Devant les fenêtres barricadées d’un hôtel de luxe, sur la très chic avenue Montaigne, des manifestants ont lancé avec ironie « attention, des pauvres dans la rue ».

Samedi, le rassemblement s’est déroulé sans incidents majeurs à Paris mais a été marqué par des heurts à Toulouse et Bordeaux, deux autres places fortes de la contestation dans le sud-ouest du pays.

Les manifestations ont parfois donné lieu à des scènes de guérilla urbaine. Depuis le 17 novembre, ces événements ont fait onze morts, pour la plupart lors d’accidents à des barrages, et au moins 1700 blessés chez les « gilets jaunes » — certains gravement — et un millier du côté des forces de l’ordre.