France: Alain Juppé abandonne le «combat politique»

Bordeaux — « L’envie me quitte tant le contexte change » : l’ancien premier ministre français Alain Juppé, une figure historique de la droite modérée, a annoncé jeudi qu’il quittait le « combat politique » et sa ville de Bordeaux, dont il est devenu le maire en 1995. Des sanglots dans la voix, au moment où il s’apprête, à 73 ans, à rejoindre le Conseil constitutionnel, il a dit avoir décidé un tel repli parce que « l’esprit public est devenu délétère ». L’ex-premier ministre, un vieux routier de la politique où il est entré dans les années 1970, s’est expliqué devant la presse et devant les Bordelais, sonnés par son départ impromptu, après qu’il eut accepté mercredi de rejoindre le Conseil des sages, chargé de veiller au respect de la Constitution. Une décision qui est « pour moi un crève-coeur », a-t-il assuré.