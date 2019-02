Italie: débuts prudents pour le démantèlement du pont de Gênes

Gênes — Le démantèlement du pont dont l’écroulement avait fait 43 morts à Gênes en août a commencé très prudemment vendredi par les opérations pour démonter un premier segment de près de 40 mètres qui devrait toucher terre samedi. Des milliers de tonnes d’acier, de béton et d’asphalte ont déjà été retirées de la zone où ce viaduc autoroutier s’était en partie effondré. Quatre puissants vérins positionnés sur le pont grâce à une énorme grue doivent permettre de séparer une portion de la route de 36 mètres de long sur 18 mètres de large et de la déposer doucement à terre, 48 mètres plus bas. Cette opération délicate devait commencer vendredi matin et durer environ 8 heures, mais elle a pris du retard et pourrait devoir se poursuivre dans la nuit et la journée de samedi. Le démantèlement complet du pont devrait durer au moins six mois, a prévenu le secrétaire d’État aux Transports, Edoardo Rixi. L’opération est d’autant plus délicate que ce pont suspendu chevauche en partie des habitations — les immeubles sous le pont sont cependant condamnés — et une voie ferrée.