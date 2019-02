Un «Parti du Brexit» voit le jour au Royaume-Uni

Londres — Un nouveau « Parti du Brexit » (Brexit Party) a vu le jour au Royaume-Uni, a annoncé la Commission électorale britannique vendredi. Il est soutenu par l’eurodéputé Nigel Farage, fervent partisan d’une rupture sans concession d’avec l’UE et figure clé de la campagne référendaire sur le Brexit en 2016. Cette reconnaissance signifie que le parti peut participer aux élections au Royaume-Uni, notamment celle du Parlement européen en mai. Depuis le rejet massif par les députés britanniques de l’accord de divorce en janvier, la première ministre Theresa May tente de renégocier le texte avec l’UE, malgré la ferme opposition des dirigeants européens, afin de rallier une majorité parlementaire. Le scénario d’un report du Brexit est de plus en plus évoqué comme une possibilité.