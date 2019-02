L’Ukraine interdit les observateurs russes pour sa présidentielle

Kiev — L’Ukraine a interdit jeudi la présence d’observateurs russes à ses élections, invoquant à l’approche de sa présidentielle la nécessité de se protéger d’une ingérence du Kremlin et déclenchant les critiques de Moscou. Le projet de loi adopté concerne non seulement les observateurs de pays tiers mais aussi ceux mandatés par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). « Les citoyens du pays agresseur […] ne peuvent pas être observateurs officiels représentant les États étrangers et organisations internationales », stipule le document. De son côté, l’envoyé américain pour l’Ukraine, Kurt Volker, estime que Kiev aurait pu accepter des observateurs russes à condition qu’ils opèrent sous l’autorité de l’OSCE.