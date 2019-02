Yémen : compromis préliminaire autour de couloirs humanitaires

New York — « Un compromis préliminaire a été accepté » par le gouvernement yéménite et les rebelles houthis pour un début de redéploiement de combattants à Hodeïda et l’ouverture de couloirs humanitaires, a annoncé jeudi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. Ce compromis a été obtenu au terme de quatre jours de discussions sur un navire aux abords de Hodeïda, menées par la mission d’observation de l’ONU de la trêve en vigueur depuis décembre. Il va être soumis par les parties à leurs dirigeants, a indiqué le porte-parole, et de nouvelles discussions avec les deux parties sont envisagées la semaine prochaine par l’ONU « avec l’objectif de finaliser les détails des redéploiements ». D’ici là, les deux parties se sont engagées à observer et renforcer le cessez-le-feu.