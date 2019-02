La Macédoine aux portes de l’adhésion à l’OTAN

Photo: Robert Atanasovski Agence France-Presse

Bruxelles — La future Macédoine du Nord a engagé mercredi le processus pour son adhésion à l’OTAN. L’accord conclu fin janvier avec la Grèce sur le nouveau nom de « République de Macédoine du Nord » a mis fin à une querelle diplomatique entre Athènes et Skopje datant des années 1990 et à l’origine du veto grec à l’adhésion de son voisin à l’Alliance atlantique. Le processus complet d’adhésion à l’organisation politico-militaire devrait prendre un an. « Nous sommes les bienvenus dans la plus grande alliance de sécurité, l’OTAN, […] un facteur de stabilité et de paix », qui va promouvoir « le développement et une meilleure vie dans notre pays » et dans la région, a écrit le premier ministre macédonien Zoran Zaev sur son compte Facebook.