Au moins dix morts dans l’incendie d’un immeuble à Paris

Au moins dix personnes sont mortes dans un violent incendie d’origine vraisemblablement criminelle qui a ravagé, dans la nuit de lundi à mardi, un immeuble de Paris. Une résidente, présentant des « antécédents psychiatriques », a été interpellée. Cette femme d’une quarantaine d’années a été « arrêtée en état d’alcoolémie alors qu’elle tentait de mettre le feu à une voiture », a indiqué à l’AFP une source policière. Il a fallu plus de cinq heures aux pompiers pour maîtriser l’incendie — le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans — qui a également fait 33 blessés, dont 8 pompiers. Plus d’une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence. Selon le parquet de la capitale française, les premiers éléments de l’enquête tendent à privilégier la piste criminelle.