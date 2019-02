L’Europe combat le discours haineux en ligne

Bruxelles — L’Union européenne affirme que les principaux réseaux sociaux déploient maintenant plus d’efforts pour combattre le discours haineux en ligne. La commissaire européenne à la Justice, aux Consommateurs et à l’Égalité des genres, Vera Jourova, a dit que le code de conduite adopté en 2016 « fonctionne bien ». Des compagnies comme Facebook, YouTube et Twitter réagissent en moins de 24 heures à 89 % des cas qui leur sont signalés. Ce contenu est éliminé dans 72 % des cas, en moyenne. Mme Jourova a précisé qu’elle n’exigerait jamais le retrait de tout le contenu qui est signalé, par respect envers la liberté d’expression. Des statistiques européennes démontrent que YouTube a éliminé 85,4 % du contenu controversé, contre 82,4 % pour Facebook et 43,5 % pour Twitter.