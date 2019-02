Présidentielle en Ukraine: un comédien se détache des dizaines de candidats

Photo: Pavlo Yurkin Agence France-Presse

Kiev — Avec un nombre record de candidats et un comédien désormais en tête des sondages, la compétition s’annonce rude pour le président ukrainien, Petro Porochenko, à moins de deux mois du premier tour d’une présidentielle très incertaine. L’ascension inattendue de Volodymyr Zelensky, acteur de 40 ans coutumier des émissions humoristiques et entrepreneur du spectacle, a bousculé une campagne qui s’annonçait dominée par le président sortant et l’ex-première ministre Ioulia Timochenko. Volodymyr Zelensky est en effet apparu en tête des trois derniers sondages.