Nissan renonce à investir au Royaume-Uni

Londres — Nissan a annoncé dimanche qu’il annulait ses plans pour la production de son VUS X-Trail au Royaume-Uni, un coup dur porté à la première ministre britannique, Theresa May, alors qu’elle cherche à renforcer la confiance dans l’économie britannique à quelques semaines du Brexit. L’usine Nissan de Sunderland, dans le nord de l’Angleterre, continuera à fabriquer les modèles Nissan Juke et Qashqai. Aucune mise à pied parmi les 7000 employés n’a été annoncée dimanche. Le président de Nissan en Europe, Gianluca de Ficchy, a affirmé par communiqué qu’il s’agissait d’une décision prise pour des raisons commerciales, tout en ajoutant que « l’incertitude persistante entourant les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE n’aide pas les entreprises comme la nôtre à planifier l’avenir ».