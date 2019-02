Pologne: un homme politique homosexuel lance un parti de centre gauche

Varsovie — Le premier homme politique polonais ouvertement homosexuel a lancé dimanche un nouveau parti de centre gauche, baptisé « Printemps ». La création de la formation de Robert Biedrón, ancien maire de la ville de Slupsk, coïncide avec le début de la campagne pour les élections au Parlement européen en mai et pour les législatives polonaises à l’automne. Lors d’un rassemblement de plusieurs milliers de ses partisans à Varsovie, M. Biedrón a annoncé les grandes orientations de son programme, dont la séparation de l’Église et de l’État, dans un pays où le clergé exerce une influence considérable. Il voudrait également « fermer toutes les mines de charbon » vers 2035 pour réduire le smog dans un des pays les plus pollués d’Europe.