Début du procès des indépendantistes catalans le 12 février

Madrid — Le procès de douze dirigeants indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017 s’ouvrira le 12 février à Madrid, et l’ancien chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy figurera parmi des « centaines » de témoins. De lourdes peines, de 7 à 25 ans de prison, ont été requises contre les accusés, poursuivis pour rébellion, détournement de fonds ou désobéissance. Le procès devrait durer jusqu’à fin avril ou début mai, et le jugement ne sera rendu, au plus tôt, que de deux à trois mois plus tard, a expliqué le président de la Cour suprême qui jugera l’affaire, Carlos Lesmes. Exilé en Belgique, le président catalan au moment des faits, Carles Puigdemont, sera le grand absent de ce procès.