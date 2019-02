La marine portugaise saisit 2,5 tonnes de cocaïne dans l’Atlantique

Lisbonne — La police portugaise a annoncé jeudi avoir saisi quelque 2,5 tonnes de cocaïne et arrêté 11 personnes à bord d’un remorqueur battant pavillon panaméen au large du Portugal. Dans une opération commune de la marine et des forces aériennes portugaises, 11 hommes, tous Européens et pour la majorité issus des pays de l’Europe de l’Est, ont été arrêtés et placés en détention provisoire. La quantité de cocaïne saisie peut avoir « une valeur située entre 100 et 125 millions d’euros selon le marché où elle est vendue au consommateur », a précisé le responsable de la lutte antidrogue de la police judiciaire portugaise, Artur Vaz. La plus grosse saisie de cocaïne au Portugal, huit tonnes, remonte à 2006.