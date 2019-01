L’Allemagne annonce 12 millions d’euros pour les survivants du siège de Leningrad

Moscou — L’Allemagne et la Russie ont annoncé dimanche que Berlin allait verser 12 millions d’euros (environ 18 millions de dollars canadiens) pour aider les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et les survivants du terrible siège de Leningrad — aujourd’hui Saint-Pétersbourg — par les armées d’Hitler. Cette annonce intervient alors que la Russie célèbre le 75e anniversaire de la fin de ce siège par l’envahisseur nazi qui fit au moins 800 000 morts entre 1941 et 1944. « Nous […] saluons la décision de Berlin de fournir 12 millions d’euros pour la modernisation d’un hôpital destiné aux vétérans de guerre et pour la création d’un centre germano-russe », ont affirmé le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, et son homologue russe, Sergeï Lavrov, dans une déclaration commune.