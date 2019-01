Brexit: le filet de sécurité est essentiel, dit Dublin

Dublin a exhorté dimanche les eurosceptiques britanniques à revenir sur leur position « déraisonnable », à deux jours d’un débat déterminant au Parlement à Londres, où les députés tenteront d’obtenir du gouvernement de Theresa May qu’il renégocie l’accord sur le Brexit.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a affirmé que les dirigeants européens n’accepteraient pas les tentatives britanniques de supprimer les dispositions du « filet de sécurité » (ou backstop en anglais). Ce dispositif est censé éviter le retour d’une frontière physique entre la République d’Irlande et la province britannique voisine d’Irlande du Nord, en maintenant l’ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l’Union européenne (UE). Il prévoit également un alignement réglementaire sur l’UE plus poussé pour l’Irlande du Nord.

« Écoutez ce qui se dit en Europe. Le Parlement européen ne ratifiera jamais un accord de retrait sans la disposition du filet de sécurité, c’est aussi simple que ça », a plaidé M. Coveney sur la BBC. Le filet de sécurité est vilipendé par les eurosceptiques britanniques, qui redoutent un arrimage permanent à l’UE.

Après le rejet du traité de retrait par le Parlement britannique le 15 janvier, les députés débattront mardi de plusieurs amendements pour définir quelles modifications ils veulent voir apportées au traité de divorce avec l’Europe.

Plusieurs députés conservateurs ont déposé des amendements réclamant un abandon du backstop, une demande que le ministre irlandais a qualifiée de « totalement déraisonnable ».

Unité éclatée

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a raillé les propos du chef de la diplomatie irlandaise, qu’il a assimilés à une simple « position de négociation ». « Nous devons d’abord évaluer ce qui va obtenir une majorité à la Chambre des communes, puis nous devons le présenter à l’UE, en expliquant que c’est ainsi que nous obtiendrons une relation forte et positive », a expliqué M. Hancock, en affichant la confiance de pouvoir rouvrir les discussions avec Bruxelles.

L’UE a maintes fois répété son refus de modifier le contenu du traité de retrait. Mais la première ministre May a promis qu’elle discuterait de la question du backstop avec sa majorité, et présenterait ses « conclusions » à ses homologues européens.

La Commission européenne a annoncé cette semaine qu’un Brexit sans accord au 29 mars prochain aboutirait à la mise en place de contrôles physiques à la frontière irlandaise, ce qui n’a pas manqué de faire réagir sur les risques que cela ferait peser sur les accords de paix qui ont mis fin au sanglant conflit nord-irlandais en 1998.

Solutions dans les cartons

Simon Coveney a estimé qu’« il existe un moyen de résoudre ces problèmes », en modifiant la déclaration politique sur les futures relations qui accompagne le traité de retrait, plutôt que le traité lui-même. Cette déclaration pourrait « rassurer les gens sur le fait que le backstop ne sera probablement jamais utilisé », a-t-il argué.

À neuf semaines de l’échéance, un Brexit sans accord reste pour l’heure un scénario possible, en l’absence de nouveau compromis. Pour éviter cette option redoutée, des députés britanniques, issus de différentes formations politiques, ont présenté des amendements en vue du débat mardi à la Chambre des communes pour proposer des solutions de rechange, dont le report de la date de sortie ou l’organisation d’un second référendum.

À Londres, les préparatifs du divorce se poursuivent et, en cas de no deal, Downing Street envisage même l’introduction de la loi martiale pour faire face à d’éventuelles perturbations, selon le Sunday Times. Le gouvernement se prépare « à toutes les options », a simplement déclaré Matt Hancock. La loi martiale « n’est pas le centre de notre attention », a-t-il relativisé.